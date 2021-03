The Binding of Isaac: Repentance disponibile da oggi per PC

Nicalis ha rilasciato un trailer di lancio ( che potete trovare in calce all’articolo) di The Binding of Isaac: Repentance, capitolo “finale” della serie sparatutto a doppia levetta roguelike, disponibile da oggi per PC tramite Steam e Epic Games Store. L’uscita su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch è invece prevista per il terzo trimestre del 2021. Di seguito vi riportiamo la panoramica del gioco offerta direttamente da Nicalis insieme a quelle che sono le caratteristiche principali.

The Binding of Isaac: Repentance porta la serie Isaac a nuovi livelli di avventura nei dungeon roguelike, mentre il bambino che spara lacrime scende più in profondità nel seminterrato per le sue sfide più incredibili. La nuova missione di Isaac lo porta in luoghi sconosciuti in cui non è mai stato, pieno di nuovi orribili nemici e boss, combo di armi che non hai mai sinergizzato prima d’ora e oggetti che non ha mai visto … orrendi terrori dai suoi sogni più selvaggi e dai suoi peggiori incubi!

Un vero gioco cooperativo per un massimo di quattro giocatori.

Un numero impossibile di modifiche al bilanciamento, aggiornamenti visivi e di gameplay e correzioni.

Oltre 130 nuovi item (per un totale di 700 item).

Molte nuove combinazioni di oggetti con effetti logici, nuove visual e meccaniche.

Due nuovi personaggi giocabili.

Oltre 100 nuovi nemici, oltre 25 nuovi boss.

Sette nuove sfide e oltre 5.000 nuovi design di stanze.

Sorprese a bizzeffe!

Sembra molto interessante! E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Tra l’altro sapevate che è in programma per giugno lo Steam Next Fest?