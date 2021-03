Valorant: nuovo aggiornamento di viper

Valorant dal suo lancio è stato uno dei sparatutto più giocati e non sorprende che Riot non sappia ancora cosa fare con Viper. Dopo tante patch, l’agente del controller basato sulle tossine è sempre stato un punto debole sull’ adattamento in una squadra a causa della sua meccanica, e una patch rielaborerà ancora una volta le sue abilità nel tentativo di renderla vitale nel meta.

Attualmente in Valorant, Viper può posizionare muri che bloccano la vista e granate fumogene riutilizzabili, ma durano solo finché ha carburante. Gestire il carburante rimanente può essere un lavoro difficile soprattutto quando stai anche cercando di coordinarti con i compagni di squadra.

Per rendere Viper utilizzabile, Riot sta aggiungendo ancora modifiche alle sue nuvole tossiche rendendo la sua granata fumogena più manovrabile. Nel mirino ci sono anche Yoru e il fucile Bucky, entrambi potenziati da Riot per essere più efficaci nelle situazioni previste. Il cambio di Bucky è particolarmente interessante, poiché il fuoco diffuso primario si sta restringendo per avvicinarsi maggiormente al fuoco alternativo a distanza.

Ecco i punti salienti della patch 2.06:

Viper

Tossina (passiva)

I nemici che attraversano la Nuvola velenosa di Vipera, lo Schermo tossico o la Fossa di Vipera subiscono istantaneamente almeno 50 di decadimento. Il loro livello di decadimento aumenta quanto più a lungo rimangono a contatto con la tossina.

Durante la nuvola, il decadimento nel tempo è diminuito di 15 >>> 10

Quando si è fuori dalla nuvola di Viper, il ritardo prima della rigenerazione della salute è diminuito di 2,5 >>> 1,5

Nube velenosa (Q)

Ora può essere immediatamente ridistribuito quando viene raccolto, ma garantisce una carica temporanea invece di una carica permanente

Se attivo quando Viper muore, Poison Cloud ora rimane attivo per altri 2 secondi o fino a quando Viper non esaurisce il carburante.

Distanza di ripresa aumentata di 200 >>> 400

Schermo tossico (E)

Se attivo quando Viper muore, Toxic Screen ora rimane attivo per altri 2 secondi prima di disattivarsi

La distanza cieca completa dal muro è aumentata per adattarsi meglio alla distanza cieca dal bordo dei fumi

Morso di serpente (C)

Tempo di equipaggiamento diminuito di 1,1 >>> .8

Bucky