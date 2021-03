Another Eden The Cat Beyond Time and Space: è ora disponibile su PC

La versione globale del gioco di ruolo free-to-play Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, sviluppato da WFS, Inc è ora disponibile per PC tramite Steam. Another Eden: The Cat Beyond Time and Space è stato lanciato per la prima volta per iOS e Android in Giappone nell’aprile 2017, seguito da una versione globale nel gennaio 2019. Una versione Switch è stata annunciata nell’aprile 2018, ma è ancora in fase di sviluppo. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam :

Tutto è iniziato il giorno in cui è scomparsa davanti ai miei occhi. Poi improvvisamente la città è stata ridotta in rovina in un batter d’occhio. È stato allora che ho prestato giuramento. Ancora una volta, sto intraprendendo un viaggio oltre il tempo e lo spazio. Per salvare il nostro futuro perduto. Prima che l’oscurità del tempo cada su tutti noi …

Panoramica del gioco

Gioco di ruolo moderno ma classico che trascende lo spazio e il tempo.

Una storia epica attraverso l’antichità, il presente e il futuro, del maestro narratore Masato Kato (di Chrono Trigger).

Compreso il tema principale scritto da Mitsuda Yasunori, una colonna sonora originale con oltre 60 canzoni eseguite da orchestre e strumenti folk.

Mondo

Vivi un’avventura in un mondo che abbraccia più continenti e tre periodi di tempo: l’antichità, il presente e il futuro.

Sistema di gioco