Legends of Runeterra: nuovissima patch

L’ultimo aggiornamento di Legends of Runeterra , la patch 2.5.0, uscirà ufficialmente domani. Rispetto alle patch più recenti all’interno di LoR , questa presenta un’abbondanza di cambiamenti di bilanciamento con un totale di 21 carte cambiate.

Le differenze principali riguardano il nerf dei mazzi con le migliori prestazioni nella ladder, come Aphelios, Twisted Fate, Fiora e Concurrent Timeline, mentre si potenziano carte più deboli come Lulu e Jarvan IV.

A parte gli aggiornamenti alle carte, Riot sta aggiornando due dei suoi Labs: Quick Draw e Lab of Legends. Quick Draw è stato modificato e rinominato in Ultra Rapid Draw, che sembra modellarsi sulla modalità “Pesce d’aprile “ di League of Legends . Ciò significa che ci saranno effetti relativi che i giocatori potranno utilizzare per trovare la vittoria.

Per Lab of Legends, Taliyah e Azir ottengono i propri mazzi con le corrispondenti ricompense se si ottiene una vittoria con loro. Inoltre, è stato introdotto un nuovo cursore della difficoltà per i giocatori che cercano una sfida.

Potete trovare le note complete per la patch 2.5.0 di Legends of Runeterra. Per ulteriori aggiornamenti consultate GamesVillage!