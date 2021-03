Dead Cells: Whack-A-Mole disponibile

I giocatori di PC possono ora controllare un nuovo aggiornamento dei contenuti per Dead Cells, soprannominato “Whack-A-Mole”, uno dei contenuti piu’ grandi. Il primo importante aggiornamento dal DLC di Fatal Falls rilasciato a gennaio, Whack-A-Mole introduce tre nuove mutazioni, un nuovo NPC e tre nuove armi di grandi dimensioni.

Alcune delle nuove aggiunte dell’aggiornamento sono state implementate sulla base dei suggerimenti della community, incluse tre nuove mutazioni e un nuovo NPC chiamato Collector’s Intern. Lo stagista apparirà nella stanza del collezionista quando sono attive cinque cellule staminali del boss e avrà la stessa funzionalità del collezionista.

Il nuovo aggiornamento include anche una serie di correzioni di bilanciamento sia per il gioco principale che per il recente DLC Fatal Falls, molte delle quali contrassegnate nelle note della patch.

Come al solito per gli aggiornamenti di Dead Cells, Whack-A-Mole non sarà disponibile su console per altre settimane: in risposta a un tweet , Motion Twin ha suggerito che normalmente ci vogliono circa tre o quattro settimane per l’aggiornamento su console.

In notizie più entusiasmanti per i giocatori su altre piattaforme, il primo DLC Bad Seed del gioco è ora disponibile per i giocatori mobili su Android e iOS. Puoi controllare tutti i dettagli del DLC qui.