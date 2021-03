Classic Shooter XIII: gratuito ora su GOG

A partire da oggi, Classic Shooter XIII può essere scaricato gratuitamente per sempre su GOG fino al 1 aprile . Sviluppato da Ubisoft, XIII è uno sparatutto in prima persona con azione furtiva con uno stile artistico che ha avuto un seguito di culto negli anni dalla sua uscita.

Per catturare questo gioco, avrai bisogno di un account GOG e accedi al sito o al client GOG Galaxy. L’accordo speciale terminerà il 1 aprile alle 6 AM PT / 9 AM ET , quindi assicurati di prendere la tua copia del gioco quando ne avrai la possibilità.

Pubblicato originariamente nel 2003, l’FPS era un adattamento moderno del romanzo grafico originale belga del 1984, che vedeva un misterioso agente che tenta di cercare di ricostruire il suo passato. Negli anni trascorsi dalla sua uscita, XIII è diventato un cult per la sua storia coinvolgente e le straordinarie immagini in cel-shading che hanno reso omaggio alle sue origini comiche.

Mentre XIII ha recentemente avuto un remaster che ha tentato di aggiornare la storia e le immagini, ha finito per rilasciare una risposta mista da parte di fan e critici. Tuttavia, l’originale XIII regge abbastanza bene e ora puoi scaricare il gioco gratuitamente.

