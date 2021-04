Outriders Q&A: tutte le risposte alle vostre domande

Oggi è il primo aprile 2021, ma la pubblicazione di Outriders non è assolutamente uno scherzo. Il titolo di People Can Fly è finalmente disponibile su console e PC e in attesa della nostra recensione, che arriverà nei prossimi giorni dato che i server sono stati aperti soltanto oggi, vi invitiamo a leggere il nostro provato. Intanto, abbiamo deciso di pubblicare il nostro Q&A dedicato al titolo con molte delle risposte ai vostri ipotetici quesiti.

Q – Su quali piattaforme è giocabile Outriders?

A – È giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia.

Q – Sono state svelate le altre piattaforme su cui verrà pubblicato il titolo?

A – Non sono state ancora svelate.

Q – Chi ha realizzato il gioco?

A – Il titolo è stato sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix.

Q – Di che genere si tratta?

A – Parliamo di un third-person-shooter con meccaniche RPG.

Q – Parliamo di un GaaS (Game as a Service)?

A – No. Outriders sarà da subito un’esperienza completa.

Q – Sarà un titolo solo single player?

A – No, Outriders permetterà di giocare sia in single player che in multiplayer online.

Q – Quali sono le classi selezionabili?

A – Gli utenti possono scegliere tra le seguenti classi: Mistificatore, Piromane, Tecnomante e Distruttore.

Q – Quanti personaggi sarà possibile creare?

A – Gli slot disponibili per le classi sono sei.

Q – È possibile cambiare la difficoltà del gioco?

A – il gioco ha più di 15 World Tiers (livelli del mondo) diversi che cambieranno molto la modalità e l’esperienza di gioco. Anche se questi livelli si adatteranno al vostro stile di gioco a mano a mano che andrete avanti in modo che l’esperienza sia sempre stimolante, potrete anche cambiare manualmente il livello a seconda delle vostre preferenze.

Q – Ci sarà il PvP in Outriders?

A – in dal primo prototipo concettuale Outriders è stato pensato come gioco PvE.

Q – Outriders prevede lo Smart Delivery su Xbox? Si otterrà un potenziamento gratuito alla versione PlayStation 5?

A – Sì. Chiunque abbia acquistato il gioco per Xbox One o PlayStation 4 otterrà un potenziamento gratuito rispettivamente per Xbox Series X e S o per PlayStation 5.

Q – Ci saranno delle micro-transazioni su OUTRIDERS?

A – Assolutamente no.