Children of Morta: disponibili i racconti sui Family Trials

Come vi avevamo fatto sapere, a breve arriverà Family Trials, una nuova modalità di gioco gratuita, in Children of Morta. Oggi, gli sviluppatori di 11bit studios fanno un po’ più di luce su questo nuovo contenuto, condividendo una sorpresa preparata insieme al narratore del gioco, Ed Kelly.

Come scritto nella pagina ufficiale Steam del gioco:

Family Fireside Fables è un pacchetto di sei racconti affascinanti, da avventurosi a misteriosi, letti dall’inconfondibile narratore del gioco, Ed Kelly. La Terra di Rea è sempre stata ricca di storie toccanti, raccolte dalla famiglia Bergson per generazioni, e questa è stata una scelta naturale. Ora, il tono gentile della voce di Ed, accompagnato da squisiti paesaggi sonori creati da Uchostudio e frammenti musicali dalla straordinaria colonna sonora ufficiale di Hamidreza Ansari, ti trasporterà nella terra delle fantasie, della morale e delle rime poetiche.

Per quanto riguarda invece la nuova modalità in arrivo:

Family Trials è un’esperienza orientata al combattimento che è indipendente dalla campagna incentrata sulla storia. Questo importante aggiornamento consiste nel farti strada attraverso i pericolosi dungeon del gioco mentre completi gli obiettivi e costruisci le build definitive dei personaggi eliminando tutti i mostri, i sub-boss e i boss che ti ostacolano. Tre livelli di difficoltà offrono una sfida crescente e influenzano il numero di livelli generati casualmente in ogni run, ma gli sforzi della famiglia saranno ampiamente ricompensati con Reliquie Divine e Grazie, frequenti drop item e un nuovissimo Talent System.

Qui sotto potete sentire le 6 storie del Family Fireside Fables di Children of Morta.

Tale I: Home

Tale II: Brother and Sister

Tale III: Lucy

Tale IV: The Turnip

Tale V: The Raven

Tale VI: Mother