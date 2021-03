MotoGP 21: pubblicato il trailer sul sistema di recupero della moto

Milestone ha da poco pubblicato un nuovo video relativo ad una delle nuove aggiunte in MotoGP 21: il sistema di recupero della moto. Rispetto alla classica modalità di respawn nei giochi di moto, in questo capitolo, infatti, in caso di caduta i giocatori dovranno rialzarsi e correre a recuperare la moto il più velocemente possibile.

MotoGP 21 sarà disponibile dal 22 aprile su PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Lasciandovi al filmato qui sotto vi rimandiamo, qualora vogliate leggerlo, al link del nostro provato.