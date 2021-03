Hotel Life A Resort Simulation: Nacon annuncia il primo simulatore di gestione d’albergo

NACON, il famoso publisher francese, assieme a RingZero Game Studio, ha annunciato il primo simulatore di gestione d’albergo chiamato Hotel Life A Resort Simulator, appartenente alla categoria Life Simulator. Il gioco sarà ambientato in una location esotica e idilliaca, con l’unico obiettivo di costruire e gestire il miglior hotel in circolazione.

Come direttore d’albergo, dovrai prendere le decisioni giuste: collocare i tuoi edifici nei luoghi migliori, arredare e decorare con gusto le camere, fornire un programma di attività attraente. Poi, budget permettendo, i futuri manager d’albergo potranno migliorare il proprio resort installando altri bungalow, una piscina e magari, perchè no, una spa. Starà al giocatore prendere le decisioni giuste per fare in modo che il tuo resort sia il più attraente possibile.

Sarà disponibile una modalità Carriera, la quale assegnerà missioni ed eventi di vario tipo. In questa modalità si devono soddisfare obiettivi che diventano sempre più difficili man mano che si progredisce.

Potete trovare qua sotto una descrizione del titolo e un trailer d’annuncio. L’arrivo di Hotel Life A Resort Simulation è previsto per il 26 agosto su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.