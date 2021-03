PlayStation Plus: annunciati i giochi di aprile, c’è Days Gone

Sony ha appena annunciato ufficialmente i giochi che faranno parte dell’abbonamento al PlayStation Plus per il mese di aprile. Già si sapeva che su PlayStation 5 sarebbe arrivato Oddworld: Soulstorm. Su PlayStation 4 invece, arriveranno due titoli a tema zombie: si tratta di Days Gone e Zombie Army 4: Dead War. I giochi saranno disponibili dal 6 aprile.

Ricapitolando:

PlayStation 5:

Oddworld Soulstorm

PlayStation 4:

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War.

Usciranno dalla rotazione dei giochi disponibili quelli di marzo: Farpoint (PSVR), Final Fantasy VII Remake (PS4), Remnant From the Ashes (PS4) e Maquette(PS5), oltre a Destruction AllStars (PS5).

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato sul canale PlayStation Access sui titoli del PlayStation Plus di aprile.