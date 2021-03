Rainbow Six Siege: l’FPS si colora nel nuovo evento

Ubisoft ha annunciato, tramite un nuovo trailer che potete trovare in calce alla notizia, che il celebre e competitivo titolo FPS, Rainbow Six Siege, si colora e si riempie di magia grazie al nuovo evento Rainbow is Magic.

È possibile partecipare al coloratissimo evento già da oggi e sarà disponibile fino al 5 aprile. La missione, proprio come due anni fa, è quella di salvare un orsacchiotto in pericolo tramite una “missione piena di colori e caos” a bordo della rivisitazione della mappa Aereo.

Al suo interno troverete, gli operatori Tachanka, Blackbeard, Montagne e Smoke vestiti di tutto punto per l’evento. Ash, Thermite, Bandit, Frost, Castle, Kapkan, Sledge e Thatcher sono gli operatori richiesti per fronteggiare la minaccia e salvare l’orsacchiotto.

Tenete a mente, comunque, che questo non sarà l’evento principale della Stagione attualmente in corso in Rainbow Six Siege. Per quello, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Intanto, vi lasciamo al trailer pubblicato appositamente per l’evento.