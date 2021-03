Call of Duty Modern Warfare: aggiunte a sorpresa 3 nuove mappe

Activision mantiene vivo il supporto al reboot che ha riporato in auge uno degli universi più affascinanti della serie di Call of Duty. Infatti, da questo momento è possibile giocare a tre nuove mappe in Call of Duty Modern Warfare, arrivate tutte a sorpresa e, una di queste, è una vecchia gioia dei giocatori veterani dell’FPS.

Come fatto notare da un utente su Twitter, Modern Warfare vede il ritorno di una storica mappa. Killhouse, dall’originale Call of Duty 4 Modern Warfare, è ora disponibile nel reboot. Oltre a questa, è possibile giocare sulle nuove Al-Raab Airbase e Drainage.

Attualmente però, per le ultime due arrivate, è possibile giocarle esclusivamente nei match privati e, al momento, non ci è dato sapere se verranno mai aggiunte al multiplayer pubblico dell’opera. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della Infinity Ward o di Activision stessa, vi rimandiamo al nostro articolo circa l’aggiornamento, a dir poco grande, per Warzone.

Vi ricordiamo che attualmente il reboot di Modern Warfare è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.