PUBG Lite, l’avventura volge al termine!

PUBG Corp, ben due anni fa, ha rilasciato e testato una versione più leggera e gratuita di PlayerUnknown’s Battlegrounds che girava su hardware meno performanti. Ma ora, l’editore di PUBG Lite sta staccando la spina, chiudendo i server del gioco il mese prossimo.

“Siamo profondamente grati per la passione e il supporto del numero incredibile di fan di PUBG LITE che sono stati con noi. Durante i periodi difficili della pandemia COVID-19, speriamo che PUBG LITE sia stato in grado di fornire ai nostri fan un modo divertente per Rimanga sicuro. Sfortunatamente, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere il servizio dopo molte discussioni ed è giunto il momento di concludere il nostro viaggio. Siamo spiacenti di informarvi che il servizio di PUBG LITE è programmato per terminare il 29 aprile 2021 (UTC)”.