The Day Before: evento rimandato alla prossima settimana

Negli ultimi mesi, il panorama videoludico sta assistendo a quello che potrebbe essere il prossimo titolo-rivelazione dell’anno, almeno stando alle aspettative che sta pian piano costruendo The Day Before. Il titolo, il quale prende a mani basse dalle atomsfere di The Last of Us e da un gameplay simile alla produzione Ubisoft, The Division (per quanto visto sinora, s’intende), sarebbe dovuto essere oggi il protagonista di un evento dedicato.

Tramite IGN, il team di sviluppo Fntastic ha trovato un comodo e ottimo palco per mostrare le potenzialità della loro ambiziosa produzione MMO la quale, però, non ha avuto modo di farsi vedere. Difatti, nella descrizione che potete leggere sotto il video che trovate a questo link, il team di sviluppo ha rimandato ufficialmente l’incontro.

La prossima data, quindi, è quella del 6 aprile, senza alcuna modifica relativa all’orario, il quale si attesta (almeno per ora) alle ore 18.00 italiane. Quindi, tornate pure a farci visita anche quel giorno per sapere tutto ciò che Fntastic avrà da dire del suo The Day Before.