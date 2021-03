Yohei Shimbori lascia la casa produttrice di Dead or Alive

Il regista del franchise di Dead or Alive, Yohei Shimbori ha annunciato che lascerà Koei Tecmo. Con le seguenti parole su Twitter, Shimbori, annuncia la sua separazione dalla casa.

“Vorrei fare un annuncio, sono stato coinvolto con DOA per circa 16 anni e, sebbene ci siano state volte in cui sono stato soddisfatto, ci sono state anche volte in cui non sono stato in grado di soddisfare le tue aspettative. Vorrei cogliere l’occasione per esprimere la mia sincera gratitudine alle tante persone che mi hanno sostenuto e curato. Grazie mille.”