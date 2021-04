Venom – La furia di Carnage posticipato al botteghino

Sony Pictures ha deciso di posticipare nuovamente Venom – La furia di Carnage al botteghino. Come confermato da Deadline, il film adesso sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 24 settembre 2021. Una mossa a quanto pare necessaria per far sì che la pellicola evitasse un confronto “più diretto” nella sua data precedente (il 17 settembre) con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, uno dei cinecomic di casa Marvel Studios in arrivo quest’anno, che debutterà, invece, il 5 settembre.

In questa nuova data la pellicola affronterà al box-office l’action Infinite di Antoine Fuqua, il prequel de I Soprano (The Many Saints of Newark), The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter e l’adattamento del musical di Broadway Dear Evan Hansen.

Il precedente capitolo di Venom è stato diretto da Ruben Fleischer ed ha esordito nell’ottobre del 2018 con il record di 80.2 milioni di dollari, prima che l’acclamato Joker esordisse nelle sale successivamente. La pellicola ha incassato più di 850 milioni di dollari.

Andy Serkis è il nuovo regista del sequel che vedrà il ritorno di Tom Hardy, Michelle Williams e Reid Scott, mentre Woody Harrelson sarà il villain del titolo, Carnage. Nel cast anche Stephen Graham e Naomie Harris. Venom – La Furia di Carnage è basato sul personaggio dei fumetti Marvel ed uno dei titoli dello “Spider-Verso” prodotti da Sony e slegati ufficialmente dal Marvel Cinematic Universe ma ‘collegati’ indirettamente (lo Spider-Man di Tom Holland dovrebbe apparire nel futuro di entrambi i franchise, creando un collegamento indiretto).