Resident Evil: Welcome to Raccoon City posticipato al cinema

Il nuovo film su Resident Evil arriverà un po’ più in ritardo del solito. Deadline conferma che Sony Pictures e Screen Gems hanno deciso di posticipare la data di uscita del nuovo film, titolato Resident Evil: Welcome to Raccoon City, direttamente al 24 novembre. La pellicola era stata fissata per il 3 settembre ma dopo che i Marvel Studios hanno fissato intorno a quella data l’uscita del loro Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la Sony ha deciso di posticipare la pellicola in una data “più sicura”.

La pellicola sarà un reboot totale della saga e sarà molto più fedele al videogame originale. Nel cast vedremo Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia and Neal McDonough. Johnannes Roberts ha firmato la sceneggiatura e la regia della pellicola che sarà ambientata a Raccoon City nel 1998.

Robert Kulzer, James Harris and Hartley Gorenstein sono i produttori di questa nuova incarnazione fedele al videogame. La precedente saga di Resident Evil, sviluppata in gran parte da Paul W.S. Anderson, si ispirava vagamente al videogioco di partenza per raccontare una storia inedita con protagonista Alice, un personaggio inventato ad hoc per il grande schermo, ma affiancato, spesso e volentieri, da personaggi provenienti dal videogame. La precedente saga, spesso oggetto di critiche aspre da parte di fan e critica, ha comunque totalizzato in totale 1.2 miliardi di dollari.