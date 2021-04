Knives Out 2 & 3 diventano realtà grazie a Netflix

Knives Out 2 & 3 diventano realtà. Deadline conferma che il colosso digitale Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione di due sequel di Knives Out – Cena con delitto, chiudendo un accordo esclusivo con il regista Rian Johnson che, naturalmente, tornerà come regista e sceneggiatore. Daniel Craig tornerà a vestire i panni del detective Benoit Blanc. Johnson produrrà il film insieme a Ram Bergman. Stando alle fonti di Deadline, l’accordo è uno dei più grossi per lo streaming: 400 milioni di dollari.

Secondo Deadline, Netflix ha dovuto ‘fronteggiare’ Apple e Amazon, anch’esse interessate ai film ma, alla fine, l’ha spuntata. Il primo film fu acquisito con un singolo accordo di un film unico da MRC, che lo ha distribuito tramite Lionsgate. Costato 40 milioni di dollari, ne ha incassati 311. Johnson e Bergman avevano i diritti del franchise ed hanno contrattato la realizzazione di essi con la piattaforma digitale. Il primo sequel inizierà la produzione quasi immediatamente in Grecia (il 28 giugno) e il casting dovrebbe essere annunciato presto.

Al momento non sappiamo quando Knives Out 2 uscirà su Netflix ma è chiaro che potrebbe debuttare già il prossimo anno.