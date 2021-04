The King Of Fighters XV: King si mostra nella sua maestà

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

SNK continua a promuovere The King of Fighters XV, pubblicando un nuovo trailer della serie Shatter All Expectation e la protagonista questa volta è King, doppiata da Harumi Iroka. Nel video è possibile ammirare King che utilizza tutta la potenza dei calci e la velocità delle tecniche di King come Trap Shot e Tornado Kick. King usa una tecnica chiamata Muay Thai molto particolare, che utilizza diversi salti acrobatici e calci alti che non sono usati tanto dai lottatori che praticano questo stile: il suo stile di combattimento è molto più vicino al kickboxing coreano noto come Kun Gek Do. Conosciuta come The Beautiful Kick’s Illusion, King ha debuttato come unico personaggio giocabile in Art of Fighting 2: ed è un membro del Women Fighters Team, insieme a Mai e Yuri.

King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy Bogard, Terry Bogard, Yuri Sakazaki e Yashiro Nanakase.