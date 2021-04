Rocket League: mostrata la nuova auto Tyranno della stagione 3

Il Rocket Pass della stagione 3 di Rocket League annunciato per il 7 aprile, sarà pieno zeppo di equipaggiamenti ispirati alle corse, e nel frattempo Psyonix offre ai giocatori una prima occhiata ai suoi nuovi contenuti grazie a un trailer (che trovate in calce all’articolo), in cui viene mostrata anche la nuova auto del pass.

La novità di questa nuova stagione è che sarà effettivamente incentrata sulle corse, con tanto di collaborazioni con NASCAR e Formula 1. La nuova automobile del Rocket Pass, denominata Tyranno, oltre a riflettere un po’ quelle radici delle corse dà anche un look decisamente diverso e rinnovato alla hitbox Dominus esistente.

Verranno sbloccate nuove opzioni di personalizzazione per Tyranno e i giocatori saranno in grado di guadagnare gear extra tra cui un’esplosione di traguardo che fa sbucare una mano gigantesca disincarnata a sventolare una bandiera a scacchi per il loro momento di trionfo, un mucchio di nuovi oggetti trionfali, e molto altro ancora. Psyonix sta anche cambiando il modo in cui funzionano i premi Pro oltre il livello 70, permettendo di vedere in anticipo quali premi i player saranno in grado di guadagnare fino a 30 ranks.

Anche i giocatori che rimarranno alla versione gratuita del Rocket Pass potranno comunque sbloccare alcuni nuovi gadget, tra cui la decalcomania Mechwing, le ruote di Roskilde e il vecchio Jester Topper. Che dire, non vediamo l’ora che arrivi questa nuova stagione di Rocket League!