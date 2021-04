Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator: disponibile su PS4, Xbox One e Switch

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, spin-off di Five Nights at Freddy’s, è da oggi disponibile in versione digitale per Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A dare la notizia sono stati il publisher Clickteam e il developer Scott Cawthon: il sesto titolo della serie survival horror, un’avventura grafica con elementi tipici dei gestionali, era uscito per la prima volta solo su PC tramite Steam e Game Jolt nel dicembre 2017, versione che ora è disponibile gratuitamente.

Oltre al trailer di lancio su console che potete trovate in calce all’articolo, di seguito vi riportiamo la panoramica del gioco insieme alle caratteristiche principali.