The Falconeer: riceve il nuovo DLC gratuito Atun Folly

The Falconeer è passato sui sistemi Xbox e al PC a novembre, ed è statolanciato insieme alle nuove console di Microsoft. The Great Ursee è stato introdotto come una grande distesa open world per il combattimento aereo. Ora, l’editore Wired Productions presenta alcuni story trailer e anteprime in attesa del suo lancio, ma il DLC di Atun Folly sarà l’ultimo dei nuovi contenuti che arriverà per il titolo, per questo periodo, dopo che The Hunter è stato aggiunto il mese scorso.

Il nuovo DLC di Atun Folly sarà scaricabile gratuitamente: il trailer mostra la base pirata dell’Isola di Tortuga e che viene utilizzata per i loro loschi affari: per visitare questo hub devi ottenere nuove missioni che miglioreranno la tua credibilità spericolata, tra cui il furto di bottini, l’invasione di forti e le navi mercantili prepotenti. Ovviamente, non sei l’unica minaccia in mare, perché anche gli assi leggendari, guerrieri che cavalcano la fenice, vagano per questa distesa e combatterli sarà incluso nella missione secondaria del DLC.

Se sei contrario al codice pirata, tuttavia, ci sarà una nuova missione della storia che inizierà da Castellus e che porterà ad un attacco ad Atun Folly: inoltre, oltre a poter partecipare a questa missione, in qualsiasi momento, è in programma un’altra espansione per quest’anno intitolata The Edge of the World. Questa espansione ti porterà letteralmente ai confini della mappa dell’open world e potrai esplorare territori che prima erano inaccessibili nel gioco, partecipare e completare nuove missioni secondarie e inedite storie. The Falconeer è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One.