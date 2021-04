Demon’s Souls: il creative director del remake lascia Sony

Continua la serie di abbandoni nel mondo della game industry. Oggi è il turno di Sony, che dice addio a Gavin Moore, creative director del titolo di punta per il lancio di PlayStation 5 dello scorso anno, ovvero il remake di Demon’s Souls.

Moore ha recentemente confermato tramite la sua pagina Twitter che dopo oltre due decenni nella compagnia giapponese, che adesso sta andando avanti, scrivendo senza spingersi troppo oltre che “è ora di cercare nuove ed entusiasmanti opportunità”.

Moore lavorava al SIE Japan Studio dal 2003, dove aveva preso parte allo sviluppo della serie Siren, ricoprendo il ruolo di creative director di giochi come Puppeteer e il più recente remake di Demon’s Souls. In passato, invece, aveva trascorso sei anni presso il SIE London Studio, dove ha lavorato allo sparatutto open world per PlayStation 2 The Getaway.

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4

— gavin moore (@GavinmGavin) April 1, 2021