Utawarerumono ZAN 2: pubblicato il trailer di debutto

L’editore Aquaplus e lo sviluppatore Tamsoft hanno aperto il sito web ufficiale di Utawarerumono: ZAN 2, che presenta il trailer di debutto, per il sequel del titolo RPG d’azione appena annunciato. Di seguito una panoramica del gioco:

Utawarerumono: ZAN 2 è un gioco d’azione 3D in terza persona basato su Utawarerumono: The Mask of Deception . Il giocatore può scegliere un personaggio e giocare da solo o in cooperazione con gli amici per guidare la propria squadra alla vittoria. Dopo un’attenta valutazione del feedback degli utenti che hanno giocato all’originale Utawarerumono: ZAN , sono stati aggiunti nuovi scenari, una serie di nuovi elementi, un sistema di battaglia migliorato e parti di azione e altro ancora per consentire a più giocatori di godersi il gioco.