Black Desert Online: Sage Class finalmente disponibile su console

Sage è una classe di incantesimi che si basa su devastanti capacità offensive. Molte delle sue mosse richiedono alcuni secondi per essere eseguite, ma possono facilmente spazzare via interi gruppi di nemici. Il suo set di abilità, utilizza le sue conoscenze di ricerca astrologica e armi antiche, che gli permette di ottenere il sopravvento in battaglia. Sage è anche l’unica classe in Black Desert Online che può accedere alle rovine di Hystria e ai sotterranei del Tempio di Aakman senza aver bisogno di oggetti specifici. Di seguito una panoramica sulla Lore del personaggio e su alcune delle sue abilità sbloccabili tramite Pearl Abyss:

Sage, uno studioso abitante di un’antica civiltà, è stata la prima persona a scoprire lo Spirito Nero mentre sfrecciava nello spazio verso la terra. Per preparare e proteggere il mondo, Sage ha costruito un’antica struttura di ricerca sulle armi: Atoraxxion: 49 anni prima che la cometa Black Spirit si schiantasse sulla terra, Sage si è sigillato per aumentare la sua forza e affrontare il suo nemico al massimo del potere.

Per celebrare l’arrivo di Sage su console, Pearl Abyss sta lanciando una celebrazione in-game. Tira un nuovo personaggio Sage e puoi guadagnare le seguenti ricompense:

Black Desert Online ha iniziato al meglio il nuovo anno e non mostra segni di rallentamento. Pearl Abyss ha recentemente rivelato che l’imminente Crimson Desert non è un MMORPG e avrà un impatto minimo sullo sviluppo di BDO. In effetti, il team prevede che rimanga per almeno altri cinque anni. Black Desert Online è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox Series X/S.

Greetings Xbox Adventurers!

Spring is in full swing and so are these deals!

❤️ Pearl Boxes 20% Off!

❤️ Traveler Edition 50% Off!

❤️ Conqueror Edition 50% Off!

*Visit the Link Below to View Sale Times

Full Info ▶️ https://t.co/BPoq9ovjOP

To Purchase ▶️ https://t.co/3eNd1oInz5 pic.twitter.com/axk4R5ziVs

— Black Desert Console (@PlayBlackDesert) March 30, 2021