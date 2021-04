Outriders: molte funzionalità nascoste

Si scopre che il menu delle impostazioni di Outriders mantiene alcune funzioni davvero utili e fantastiche.

Stranamente, il menu delle impostazioni di Outriders ospita poco più che audio, gameplay e opzioni di accessibilità e offre alcune funzioni aggiuntive che senza dubbio i giocatori troveranno estremamente utili, in particolare all’inizio.

C’è anche la possibilità di rendere il tuo casco visibile o invisibile – senza rimuovere nessuno dei vantaggi e degli attributi associati il che è molto utile. Il terzo vantaggio principale è la possibilità di regolare la “rarità minima del bottino automatico”, che per l’impostazione predefinita è impostata su epica. Puoi, però, abbassarlo fino al valore comune e consentire al tuo personaggio di raccogliere automaticamente tutte i drop di bottino che incontri.

Ovviamente, potresti riportare la rarità su Epico o Leggendario una volta che il tuo personaggio è diventato abbastanza potente da permetterti di ignorare i bottini blu e verdi.

Outriders è ora disponibile su Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One, PC, PS5 e PS4, con gli abbonati Xbox Game Pass che ottengono l’accesso al gioco gratuitamente come parte del loro abbonamento. Tuttavia, il gioco non è attualmente disponibile su Game Pass per PC. Per ulteriori informazioni consultate GamesVillage!