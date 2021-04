Call of Duty Cold War: exploit nella mappa Miami

La nuova mappa di Miami Strike di Call of Duty Cold War ha un exploit fuori limite dal limite della mappa e lo sviluppatore Treyarch sta cercando una soluzione.

Appena sotto, puoi vedere una clip dal subreddit di Call of Duty che è stato pubblicato. Nella clip, il giocatore è in grado di imbattersi in un’area fuori limite sulla nuova mappa di Miami Strike, e poi correre di nuovo in un’area diversa prima di morire, consentendo loro di ottenere il drop sulla squadra avversaria.

Nei commenti sotto il post, uno sviluppatore di Treyarch scrive che team sta esaminando questo bug, il che significa che c’è una potenziale soluzione per il problema. Questo bug è un grande problema perché significa che i giocatori possono sconfiggere la squadra avversaria correndo attraverso l’area fuori campo prima che il tempo scada e muoiano.

Miami Strike è una nuova mappa per Call of Duty Cold War, che debutta all’inizio di questa settimana per tutti i giocatori su tutte le piattaforme.