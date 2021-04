Diablo 3: nuova stagione disponibile

La stagione 23 di Diablo 3 sta per iniziare per i giocatori su PC, PS4, Xbox One, e Nintendo Switch, con l’ultimo episodio che aggiorna alcune funzionalità e opzioni di bottino.

La nuova stagione porterà nuove ricompense e oggetti leggendari nel gioco, oltre a restituire oggetti cosmetici per coloro che potrebbero essersi persi in passato. La data di inizio della stagione 23 di Diablo 3 è stata fissata per venerdì 2 aprile 2021, con un programma di lancio ufficiale condiviso dal team di sviluppo all’inizio di questa settimana.

Sarà inoltre disponibile un sistema di equipaggiamento rinnovato, grado di equipaggiare con un totale di 14 slot diversi che includono oggetti come la reliquia del seguace, elmo, spalle, petto, guanti, bracciali, cintura, 2 anelli, collo, pantaloni , stivali, arma principale e mano secondaria. Nel frattempo, il viaggio stagionale che inizia questa settimana includerà anche un nuovo set di classe per coloro che completano capitoli specifici.

Il dono di Haedrig nella stagione 23 include quanto segue:

Monaco – Veste delle Mille Tempeste

Demon Hunter – Unhallowed Essence

Crociato – L’eredità di Roland

Wizard – Elementi di Tal Rasha

Barbaro – Wrath of the Wastes

Witch Doctor – Imbracatura Helltooth

Negromante – Ossa di Rathma

Per ulteriori informazioni consultato la note patch completa e seguiteci su GamesVillage!