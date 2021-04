Albion Online: raggiunto un nuovo record di giocatori

Albion Online potrebbe non essere al centro della scena tanto quanto altri giochi multiplayer di massa, ma lo studio Sandbox Interactive riesce comunque ad attrarre e trattenere chiaramente i suoi giocatori.

Tramite un comunicato stampa, lo sviluppatore annuncia un nuovo record di connessioni sui suoi server: Albion Online avrebbe attirato una media di 140.000 giocatori attivi al giorno durante le ultime settimane di marzo. Come promemoria, il precedente record di connessioni di Albion risale allo scorso autunno con un picco di 125.000 giocatori collegati contemporaneamente.

Un primo aumento significativo del numero di giocatori è stato registrato all’inizio del 2020 con l’aggiornamento Queen, seguito da diversi mesi di reclusione che hanno favorito molti giocatori nell’industria del gioco online.

Nell’estate del 2020, lo studio ha poi lanciato il principale aggiornamento di Rise of Avalon avvicinando anche molto dei giocatori occidentali, insieme alle sedi coreane e cinesi di Albion, che ha chiaramente aumentato la popolarità del gioco in modo significativo in Asia.

Ovviamente, il passaparola ha fatto il suo lavoro da allora e Albion Online continua ad attrarre nuovi giocatori.

Il prossimo importante aggiornamento di Albion Online è atteso quest’estate e deve in particolare essere accompagnato dal lancio della versione mobile del MMORPG, su App Store e Google Play. Ciò che, senza dubbio, attirerà ancora nuovi giocatori. Per ulteriori informazioni e notizie seguiteci su GamesVillage!