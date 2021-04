World of Warships: annunciato un evento crossover a tema Godzilla vs Kong!

Wargaming, noto team di sviluppo dietro creazioni del calibro di World of Tanks e World of Warships, ha annunciato in queste ore una delle collaborazioni più interessanti del panorama videoludico, a dir poco.

Siamo al primo giorno d’aprile e, soltanto ieri, l’attesa pellicola Godzilla vs Kong ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e su HBO Max ma, cosa hanno in comune il titolo targato Wargaming e il film?

Il campo di battaglia, ovviamente.

Wargaming, assieme a Legendary Entertainment e Toho Co, hanno firmato una collaborazione per unire i due universi all’interno del titolo simulativo/strategico. L’evento che metterà assieme questi elementi inizierà a maggio e nel gioco saranno presenti mimetiche, toppe, bandiere e altro ancora a tema Godzilla vs Kong.

Il Team Godzilla sarà ovviamente rappresentato dalla corazzata giapponese Amagi, mentre per il Team Kong sarà la USS North Carolina a presenziare. Entrambe le squadre arriveranno con mimetiche permanenti ispirate al film, ma non mancheranno mimetiche consumabili, toppe, bandiere e tanto altro ancora. Sul lato console, i giocatori di World of Warships Legends che scelgono Godzilla riceveranno una corazzata chiamata Heat Ray, mentre dalla parte di Kong otterranno Primal, corazzata che rappresenta la potenza della creatura. Tutto ciò arriverà insieme a comandanti, mimetiche consumabili, toppe, bandiere e tanto altro ancora.

Quasi 60 anni fa, King Kong e Godzilla si sono scontrati per la prima volta sul grande schermo in Giappone, e da allora la rivalità di queste leggendarie creature ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo.

World of Warships è sempre alla ricerca di contenuti nuovi e coinvolgenti per i nostri giocatori e siamo lieti di condividere con loro la nostra versione di questo leggendario scontro tra giganti. Wargaming è il partner ideale per consentire ai fan di partecipare all’azione e di prendere parte alla tanto attesa resa dei conti tra questi due giganti. Grazie a questa collaborazione i fan prenderanno parte all’epico scontro su ampia scala tra le corazzate del Team Godzilla e del Team Kong.

Sicuramente i fan di entrambi gli universi saranno più che contenti dei contenuti in arrivo. GamesVillage attenderà con voi di salpare per vedere i due titani scontrarsi in World of Warships. Qui sotto intanto, trovate i trailer dell’evento in arrivo. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!