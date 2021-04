Oddworld Collection annunciata per Nintendo Switch

Microids, a pochi giorni dal lancio ufficiale dell’ultimo capitolo dell’iconico personaggio Abe, Oddworld Soulstorm, ha ufficialmente annunciato che Oddworld Collection arriverà su Nintendo Switch!

La collection in questione includerà Oddworld New ‘n’ Tasty, Oddworld Munch’s Oddysee, e Oddworld Stranger’s Wrath i quali, ricordiamo, sono attualmente disponibili individualmente sia in versione fisica che digitale.

Oddworld Collection è attesa per il 27 maggio esclusivamente per la console ibrida nipponica Nintendo Switch. In calce trovate l’annuncio ufficiale di Microids, avvenuto tramite Twitter ma, prima di questo, potete leggere la descrizione dei prodotti tramite il Nintendo eShop.

Munch’s Oddysee

Come ti sentiresti se avessi una gamba rotta in una trappola per orsi, fossi rapito da scienziati senza cuore che ti impiantano un dispositivo alieno nel cranio e scoprissi che la tua razza è in pericolo di estinzione? Guida Munch nel tentativo di salvare i suoi simili. Queste creature saranno per sempre fedeli a lui e lo aiuteranno nella fuga. Una volta libero, Munch si allea con Abe e insieme saranno guidati dalla saggezza di Almighty Raisin, che li assisterà nella corsa verso gli obiettivi. Dovranno collaborare o non riusciranno a completare le missioni. Il sogno di Munch è di salvare la sua razza dall’estinzione. Abe, invece, sogna di salvare i suoi amici Mudokon. Che la fortuna li assista!

New ‘n’ Tasty

Mudokon scelto dal dito volubile del destino, Abe lavorava come inceratore di pavimenti specializzato per la RuptureFarms, prima di essere catapultato in un’incredibile avventura. Una sera ascolta inavvertitamente i piani del suo capo, Molluck il Glukkon, intenzionato a trasformare Abe e gli altri Mudokon in deliziosi bocconcini, come sforzo finale per salvare il suo impero di macellazione e confezionamento della carne! Riuscirà Abe a cambiare il destino di migliaia di Mudokon e a salvarli? Riuscirà a evadere dagli angoli reconditi di RuptureFarms e scappare dalla , desolata, inospitale e incredibilmente terrificantezona che circonda la fabbrica?

Strangers Wrath

Ad aiutare i litigiosi abitanti arriva lo Straniero, un cacciatore di taglie alto ed enigmatico, con una missione: catturare piantagrane e furfanti e consegnarli alle autorità cittadine. Ma lo Straniero ha un segreto: per sopravvivere ha bisogno di una costosa operazione. Alla disperata ricerca di Moolah, lo Straniero accetta una missione per conto del padrone del fiume Mongo; all’improvviso, la sua avventura prende una piega imprevista…