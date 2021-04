Brewmaster: il simulatore di fabbricazione di birra arriva su console e PC

Oramai siamo abituati a tutti i generi di simulatori, da qualche anno a questa parte e, a dir la verità, molti di questi non sono affatto male. Alla già lunga lista, se ne aggiunge un altro, Brewmaster, il quale sicuramente verrà visto con certo interesse dai più sopraffini palati in giro per il mondo, soprattutto coloro che amano la birra.

Già, il publisher Sold Out e lo sviluppatore Auroch Digital hanno annunciato il loro simulatore di fabbricazione di birra. L’arrivo è previsto per il 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Vi lasciamo al trailer di Brewmaster, non senza porvi la descrizione del titolo, presa direttamente da Steam.