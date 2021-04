Disco Elysium The Final Cut: in arrivo la patch 1.2

Disco Elysium, ambizioso e a dir poco riuscito titolo targato ZA/UM, ha adesso la sua versione “definitiva” grazie alla pubblicazione della The Final Cut ma, i problemi non tardano ad arrivare. Tuttavia, l’ottima produzione RPG non passerà troppo tempo senza fix per quei pochi problemi che la affliggono.

ZA/UM infatti, ha annunciato che la patch 1.2, la quale mira a risolvere problemi come caricamenti falliti per alcuni oggetti, interagibili non funzionanti e problemi relativi alla VO, arriverà tra non molto per tutte le versioni attualmente disponibili, sebbene una data precisa non sia stata fornita dagli sviluppatori.

Disco Elysium The Final Cut è, come già detto, la versione “definitiva” dell’acclamato RPG, il quale viene completato di una storia interamente doppiata, nuovi personaggi e una nuova area da esplorare. In più contiene la nuova quest Political Vision, assieme a nuovi vestiti. Infine, sappiate che una versione Xbox Series X|S è attualmente prevista.