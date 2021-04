Netflix ha pianificato 40 anime nel corso del 2021

L’annuncio arriva direttamente da AnimeJapan 2021, l’enorme convention dedicata al mondo anime che ha avuto luogo lo scorso fine settimana e alla quale Netflix, come produttore estremamente interessato alle serie d’animazione giapponese, ha partecipato, annunciando l’approdo sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo di ben quaranta nuove serie anime nel corso di questo 2021.

Stando al report di Bloomberg, la decisione di Netflix sarebbe dovuta al grande successo riscosso da Blood of Zeus, la serie anime sulla mitologia greca uscita lo scorso anno.

Tra le nuove serie che la piattaforma proporrà ce ne sono alcune davvero attesissimo, come Record of Ragnarok, previsto all’uscita il prossimo giugno; Yasuke, la storia del viaggio di un samurai africano nel Giappone feudale che arriverà il 29 aprile e Resident Evil Infinite Darkness, ispirato alla celebre serie survival horror Capcom. Questi titoli di andranno ad aggiungere a The Way of the Househusband, ispirato a una serie manga giapponese e pronto all’uscita il prossimo 8 aprile.

Con ben quaranta nuove serie in uscita, Netflix raddoppierà il numero di anime rispetto allo scorso anno, certificando la crescita enorme dell’industria, anche in occidente. Taiki Sakurai, il capo produttore anime dell’azienda, ha dichiarato:

“Vogliamo poterci vantare di essere una dei migliori canali di intrattenimento con contenuti di qualità. La crescita del nostro business è direttamente connessa alla crescita dei nostri anime”

Lo scorso anno il valore dell’industria anime ha raggiunto i 23 miliardi di dollari, secondo le ultime analisi, potrebbe arrivare a ben 36 miliardi entro il 2025. Tra le multinazionali più attive nel settore c’è Sony, che lo scorso dicembre aveva ufficializzato (attraverso Funimation) l’acquisizione del servizio di streaming Crunchyroll (recentemente messa sotto inchiesta dall’antitrust statunitense), e la stessa Netflix, che visto un aumento della sua offerta anime costante negli ultimi anni.