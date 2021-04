Pesce d’aprile: vediamo chi si è preso gioco di voi in questa epica lista di April Fools

Si sa, il primo d’aprile è uno di quei giorni in cui tutti quanti, videogiocatori e non, sono sull’attenti per ogni minima notizia che attragga l’attenzione in modo del tutto naturale, puntando a qualcosa che, in base al periodo ed al contesto, risulti essere di estrema importanza, giocando così sul mai-passato-di-moda Pesce d’aprile.

GamesVillage ha voluto raccogliere i più eclatanti Pesce d’aprile per i propri lettori, tutti qui riproposti per una sola ragione, il divertimento comune di questo giorno “speciale”.

Coming soon to a store near you 🥣 pic.twitter.com/aXRfCVk789

Say hello to MetaPets 🐾 the next-generation of fur-ever friends from Unreal Engine.

Creating #MetaPets is as easy as a walk in the park using the new 🐶 MetaPet Creator. #UE4

Unleash your potential and see the pawsibilities 👇 pic.twitter.com/xmJ4PIkhQZ

— Unreal Engine (@UnrealEngine) April 1, 2021