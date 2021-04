Outriders: 103.000 giocatori su Steam al lancio!

Outriders è uscito ufficialmente nella giornata di oggi, e sembra proprio che il nuovo RPG sparatutto di casa Square Enix e People Can Fly se la stia cavando piuttosto bene. Nonostante sia da poco disponibile su Steam infatti, il titolo ha già superato quota 103.000 giocatori, soltanto nella sua giornata di lancio.

Si tratta del decimo miglior lancio mai registrato su Steam in base al player count, e si piazza ben sopra a quello di un’altra recente fatica Square Enix, Marvel’s Avengers, che si era fermato a un picco di 28.145 giocatori sulla popolare piattaforma di gaming per PC.

Un successo che sorprende solo parzialmente: Outriders ha avuto delle ottime prevendite, piazzandosi come titolo più venduto su Steam per settimane, e in questo momento si trova in testa a tutte le classifiche del retailer online, battendo dei veri e propri fenomeni di vendite come Valheim, Cyberpunk 2077 e Grand Theft Auto 5 Premium Edition.

Non è detto però che il gioco riesca a mantenere questi altissimi standard e numeri di giocatori, soprattutto perché People Can Fly ha scelto di evitare il modello live-service, ed è quindi improbabile che arrivino aggiornamenti o espansioni.

Outriders è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S (oltre che su Xbox Game Pass), PC (via Steam, Epic Games Store e GeForce NOW) e Google Stadia.