Returnal: ci saranno sfide giornaliere!

L’arrivo di Returnal, l’horror sparatutto in terza persona firmato Housemarque, è distante ormai soltanto un mese, e Sony ha deciso di cominciare a fare sul serio, mostrando (oltre al nuovo video su PlayStation Japan) una nuova preview del titolo su PlayStation Blog.

All’interno di questo video di anticipazione, Sony ha svelato alcuni dettagli del titolo, come la presenza dei livelli di Adrenalina, un sistema di Active Reload per le pistole e tanto altro ancora. Ma le novità sembrano venire soprattutto dal comparto multiplayer, dove è stato confermato che ci saranno delle sfide giornaliere, che permetteranno ai giocatori di competere in una sorta di campionato (per partecipare al quale non sarà richiesto PlayStation Plus). Le sfide giornaliere saranno caratterizzate, ovviamente, da alcune specifiche condizioni, quali l’avere una sola vita e utilizzare soltanto alcune armi.

Interessante anche il level design del gioco, che non è pensato soltanto per concedere un’ampia area di battaglia, ma anche per favorire l’esplorazione di un panorama alieno mai stato così realistico. Questo grazie anche a un comparto sonoro d’eccezione, che riproduce i suoni ambientali e della natura selvaggia, fino alle singole gocce di pioggia, che potrete avvertire grazie all’haptic feedback del controller DualSense.

Ci saranno stanze laterali, caverne, catacombe e strutture a più piani che potranno essere esplorate e all’interno delle quali troverete utili oggetti per proseguire nel gioco, o forse, chi lo sa, delle trappole. Alcuni punti delle mappe saranno irraggiungibili, e per questo bisognerà probabilmente rintracciare delle tecnologie aliene da usare nelle run successive.

Ogni bioma sarà unico, ma potrebbe capitarci di trovare la versione Elite di alcuni nemici, pronta ad apparire in altre aree, e soprattutto, anche se ogni bioma ha un suo boss finale, non sarà necessario sconfiggerlo per passare al successivo. Potrete comunque farlo, se riuscirete a scoprire l’area giusta.

Inoltre Returnal sarà un gioco dalla più vasta accessibilità possibile. Nell’HUD infatti ci saranno delle opzioni specifiche che permetteranno di cambiare i colori per gli utenti daltonici.

Returnal è in arrivo il prossimo 30 aprile, in esclusiva per PlayStation 5. Siete pronti alla vostra nuova avventura aliena?