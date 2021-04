L’attacco dei giganti: l’ultimo capitolo è pronto!

Sono passati pochi giorni dal mid-season finale de L’attacco dei giganti, con l’anime, adattamento del lavoro di Hajime Isayama prodotto da MAPPA, che ha esaltato i fan, oltre a confermare una seconda parte, in arrivo nell’inverno 2022. Eppure non è questa la notizia più bella per il fandom di una delle opere anime più iconiche di questa generazione.

Stando infatti a un aggiornamento su Twitter dello stesso Isayama (attraverso il profilo ufficiale dell’opera), il capitolo 139, l’ultimo e definitivo capitolo de L’attacco dei giganti, è ormai completo, e l’artista l’ha consegnato a Kodansha per la pubblicazione. Nel suo tweet, Hajime Isayama ha scritto:

“L’ho inviato. Da questo momento in poi, L’attacco dei giganti è una serie che spero leggeranno più persone possibile, dunque, grazie per il vostro supporto!”



L’ultimo capitolo della serie è previsto in uscita con il prossimo numero del Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, il 6 aprile, anche se è più che probabile che alcuni spoiler comincino ad emergere qualche giorno prima della release ufficiale.

Kodansha ha anche dato il via a un countdown per celebrare la fine di questi undici anni e sette mesi di serializzazione de L’attacco dei giganti, e l’editore sembra tenere veramente allo stupore dei fan. Per questo motivo è stato annunciato che Kodansha è pronta a intraprendere azioni legali contro “account e individui”, indipendentemente dalla loro nazionalità, qualora provino a caricare illegalmente le pagine o forniscano dei leak del capitolo finale del manga.

Basta farsi coraggio e resistere ancora un po’. Cinque giorni soltanto e questa grandissima avventura finirà. Come? Per il momento lo sa soltanto Hajime Isayama! Non perdetevi il capitolo 139 e, per tutte le novità, continuate a seguirci!