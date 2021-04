One Piece,la Going Merry e la pesca di frodo

I protagonisti di One Piece, il manga e anime dei record di Eiichiro Oda, sono dei pirati, questo è noto a tutti. Monkey D. Luffy e la sua ciurma stanno solcando le acque della Grand Line alla ricerca del mitico tesoro di Gol D. Roger da ormai ventisette anni, e l’opera non vede ancora la sua fine. Un viaggio drante il quale i Mugiwara si sono guadagnati l’amore e l’ammirazione di tantissimi fan in giro per il mondo, navigando su due bellissime navi: la Thousand Sunny, ma soprattutto la prima, amatissima e compianta Going Merry.

La prima nave dei pirati di Cappello di Paglia, salutata con un vero e proprio funerale vichingo dopo la saga di Enies Lobby e considerata un membro a tutti gli effetti della ciurma è amatissima in Giappone, ed è anche il primo elemento della scenografia realizzato per il live-action targato Netflix, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe arrivata a ispirare i pirati in carne ed ossa.

A quanto riportato dal notiziario di una radio locale giapponese infatti, lo scorso 8 marzo la Guardia Costiera del paese del Sol Levante ha fermato e arrestato nove uomini nella prefettura di Aomori con l’accusa di aver pescato illegalmente ben 800 kg di cetrioli di mare, per un valore approssimativo di 3.2 milioni di yen (circa 29.000 $). Il cetriolo di mare è un invertebrato della famiglia delle stelle marine, considerato particolarmente prelibato nella cucina giapponese.

Stando alla notizia però, quello che ha più incuriosito gli investigatori è stato il nome della nave utilizzata dai pescatori di frodo nella loro impresa criminosa: Going Merry, proprio come nel manga di One Piece!

Inutile dire che la notizia ha scatenato una valanga di reazioni social divertite tra i fan dell’opera di Oda, che continuano a ironizzare sull’accaduto. Stavolta i pirati hanno avuto la peggio, e ora rischiano una pena molto severa: la multa per la pesca illegale in Giappone può andare da un minimo di 2 a un massimo di 30 milioni di yen.