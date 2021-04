E3 2021: l’evento digitale sarà completamente gratuito

Nella giornata di ieri (che era il primo di aprile) in rete era emersa una notizia legata all’E3 2021 e alla possibilità di acquistare dei pass per poter seguire mediante un pagamento l’intera manifestazione di Los Angeles, cosa mai avvenuta in passato. Inoltre, la stessa notizia parlava di una partnership tra l’ESA e Nvidia per portare tutte le demo dei giochi mostrati durante la fiera su GeForce Now. Tutto falso!

La stessa ESA è intervenuta tramite Twitter non soltanto per smentire l’indiscrezione, ma per ribadire che l’E3 2021 sarà un evento completamente gratuito e accessibile a tutti per intero. Dunque, ogni conferenza e panel sarà seguibile senza la necessità di dover fare un abbonamento premium di qualsiasi genere, cosa che non è mai stata presa in considerazione dall’ente di organizzazione dell’E3. Non appena sarà disponibile il programma della fiera, noi di GamesVillage condivideremo i nostri piani legati alla copertura della manifestazione americana, che vi ricordiamo tenersi nel mese di giugno, a partire dal giorno 13.