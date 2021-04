Watch Dogs Legion: in sviluppo un update per console next gen

Watch Dogs Legion (qui per la nostra recensione), oltre a rappresentare il ritorno di Ubisoft al popolare franchise con protagonisti gli hacker più cool che ci siano, è stato anche uno dei primi titoli ad uscire su console di nuova generazione: open world ambientato nelle strade di una Londra del prossimo futuro, ci ha permesso di giocare praticamente nei panni di chiunque e di tutti per combattere un regime fascista. Ebbene, a quanto pare è in arrivo un nuovo aggiornamento dedicato esclusivamente alle piattaforme next gen.

In un recente AMA (Ask Me Anything) su Reddit con il live producer Lathieeshe Thillainathan e l’online director JP Cambiotti, è stato detto che è in fase di sviluppo una patch per i 60 FPS sulle console di nuova generazione. Sfortunatamente, non è stata resa nota una data né tantomeno un periodo di uscita. Occorre inoltre tener presente che hanno parlato solo in termini generali di “console next gen”, riferendosi ovviamente a PlayStation 5 e Xbox Series X, ma non è molto chiaro sia inclusa anche Xbox Series S.

Ovviamente vi terremo aggiornati! Nel frattempo, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Stadia.