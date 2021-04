Fantasian: la prima parte è ora disponibile per Apple Arcade

La prima parte di Fantasian, il gioco di ruolo d’avventura diorama sviluppato da Mistwalker, è ora disponibile per Apple Arcade (Mac, iOS e tvOS) con supporto in lingua inglese e giapponese. Come annunciato, il gioco sarà diviso in due parti, ed entrambe durano da venti a trenta ore circa: la seconda parte è prevista per la seconda metà del 2021. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

La storia inizia in un regno governato da macchine. All’interno di questo universo multidimensionale, l’equilibrio di Caos e Ordine diventa un fattore chiave nella lotta per questi regni e le macchinazioni degli dei che desiderano controllarli. I giocatori assumeranno il ruolo del protagonista, Leo, che si risveglia da una massiccia esplosione solo per ritrovarsi perso in una terra strana con un solo ricordo lasciato a lui. Mentre i giocatori intraprendono un viaggio per reclamare i ricordi di Leo, sveleranno i misteri della bizzarra infezione meccanica che inghiotte lentamente tutto ciò che è noto all’umanità. La storia accattivante è scritta da Sakaguchi ed è accompagnata da una colonna sonora travolgente del celebre compositore di Final Fantasy, Nobuo Uematsu.



Caratteristiche principali