Among Us: è finalmente disponibile la nuova mappa Airship

Among Us è uscito originariamente nel 2018, il titolo ha visto una nuova prospettiva di vita grazie in gran parte agli streamer e ai social media: il gioco ha ricevuto più aggiornamenti di quanto originariamente previsto, inclusa l’ultima mappa, Airship. L’aggiornamento è stato annunciato per essere live dallo sviluppatore e ha anche un trailer per accompagnarlo: la mappa è la più grande ed elaborata del gioco, fino a questo momento, e sicuramente renderà i fan del titolo entusiasti. Di seguito riportiamo una panoramica della nuova mappa e dell’ultimo aggiornamento tramite la pagina di Innersloth:

La quarta mappa, è la più grande

Nuove attività tra cui svuotare la spazzatura e altro ancora

La possibilità di scegliere la stanza in cui inizi

Tante nuove aree da esplorare (o in cui farti uccidere)

Mobilità migliorata con scale e piattaforme mobili

Nuovi cappelli gratuiti tra cui una spilla a cuore, sopracciglia arrabbiate, testa di unicorno, guanto di gomma e altro!

I requisiti minimi di sistema richiedono dispositivi mobile con sistemi iOS 13 e Android 6. Inoltre Innersloth ha affermato che presto pubblicherà una road map per i prossimi aggiornamenti. La società, al momento è concentrata sui seguenti obbiettivi:

Un completo rinnovamento dello stile artistico ! Stile artistico aggiornato con linee più pulite e un processo di animazione più semplice. Non vedo l’ora che tu lo veda presto!

! Stile artistico aggiornato con linee più pulite e un processo di animazione più semplice. Non vedo l’ora che tu lo veda presto! L’ hall Arger permette di giocare fino a 15 giocatori contemporaneamente. Considerando le dimensioni del dirigibile, speriamo che questo sia un modo divertente per riunirti con ancora più amici.

permette di giocare fino a 15 giocatori contemporaneamente. Considerando le dimensioni del dirigibile, speriamo che questo sia un modo divertente per riunirti con ancora più amici. Aggiornamenti più frequenti e trasparenti da parte nostra! Uno dei nostri grandi obiettivi è solo mostrarti il ​​processo di sviluppo, cosa succede dietro le quinte e crescere con noi. Abbiamo imparato così tanto e non vogliamo nasconderti nulla quando si tratta di queste cose. È strano!

Among Us è ora disponibile per Switch, PC e dispositivi iOS e Android compatibili e arriverà anche sulle console Xbox nel 2021.