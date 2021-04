Super Smash Bros. Ultimate: nuovo Spirit Event a tema Monster Hunter Rise

Gli Spiriti presenti in Super Smash Bros. Ultimate hanno dato prova di essere una caratteristica costante a cui i giocatori ormai si sono piacevolmente abituati e affezionati, grazie soprattuto agli aggiornamenti regolari che introducono nuovi Spiriti sotto forma di Spirit Boards e/o Spirit Event. Questi hanno permesso di far entrane nel mondo di Super Smash, in qualche forma, personaggi provenienti da serie che altrimenti non avrebbero potuto godere di una rappresentazione nel famoso titolo picchiaduro.

Già da una settimana correvano voci di corridoio tra i fan della serie su un nuovo evento… Ebbene, finalmente ne è stato annunciato uno a tema di Monster Hunter Rise! Su Twitter, infatti, l’account giapponese ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate ha pubblicato la notizia dell’arrivo di un Monster Hunter Rise Spirit Event, che porterà con sé 3 nuovi Spiriti ottenibili dai giocatori. Pur trattandosi di un annuncio un po’ dai soliti canoni di presentazione, si tratta comunque di un evento decisamente tempestivo, visto che Monster Hunter Rise (qui per la nostra recensione) è stato rilasciato in esclusiva su Nintendo Switch proprio venerdì scorso.

Il nuovo Spirit Events farà giungere gli Spiriti di Monster Magnamalo, Palamute e Palico. I loro effetti e attributi, tuttavia, non sono stati ancora resi noti. L’evento avrà inizio a partire da oggi, 2 aprile, e durerà cinque giorni. Vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Che aspettate? Correte a giocare l’evento!