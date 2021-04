Totally Accurate Battlegrounds: lascia l’accesso anticipato

Landfall Games è noto per gli scherzi come il pesce d’aprile, arrivando persino a pubblicare un intero gioco battle royale chiamato Totally Accurate Battlegrounds. Quest’anno, piuttosto che lasciando i scherzi alle spalle, Landfall ha celebrato la giornata spingendoil tiotolo Simulator alla versione 1.0.

Totally Accurate Battlegrounds guadagna due nuove fazioni, due nuove mappe, due nuove campagne e il multiplayer, sia locale che online, una caratteristica molto richiesta che Landfall aveva tenuto segreta fino ad ora.

Non contento di ciò, Landfall ha anche usato il pesce d’aprile per annunciare che il titolo è diventato free-to-play su Steam per rilasciare un gioco completamente nuovo chiamato Rounds. Rounds è un duello platform uno contro uno in cui il giocatore che perde ogni round ottiene una ricompensa. Rounds è ora disponibile anche su Steam.

Nonostante il basso numero di giocatori, le persone sembrano godersi il loro tempo con lo stravagante battle royale. Attualmente ha un punteggio ” Molto positivo ” su Steam con oltre 11.000 recensioni. Il titolo ha debuttato per la prima volta nel 2018, quindi il passaggio a un modello free-to-play dovrebbe fare molto per rivitalizzare il gioco ormai datato.

