Kena Bridge of Spirits: nuovi dettagli dallo sviluppatore

Fin dalla sua prima apparizione, la bellissima estetica di Kena Bridge of Spirits ci ha letteralmente catturati nel suo fascino e nella sua promessa di nuove entusiasmanti avventure. Un aspetto dell’esperienza che è stato particolarmente evidenziato e che sarà chiaramente centrale nel gioco di Ember Lab sono i Rot, gli adorabili piccoli spiriti che Kena incontrerà nel corso del suo camino e che la accompagneranno durante il suo viaggio. Dall’esplorazione alla risoluzione di enigmi e fino al combattimento, i Rot costituiranno una parte importante del gameplay.

In una recente intervista con GamesRadar, alcuni membri del team di sviluppo hanno condiviso informazioni specifiche riguardo al funzionamento di queste creaturine nei combattimenti. Josh e Mike Grier, co-fondatori del developer Ember Lab, hanno infatti spiegato come i Rot saranno al centro degli scontri, dallo sciamare i nemici agli attacchi proiettile, dall’abilità mutaforma al colpire i nemici per permettere al giocatore di guarire. Più numerosa sarà la squadra di Rot, più saranno potenti gli attacchi che i player saranno in grado di scatenare.

Ovviamente, far innamorare le persone dei Rot è stata una parte importante della nostra strategia. Sono diventati parte integrante della storia, poiché sono la chiave per aiutare Kena nel suo viaggio e, in conclusione, rappresentano la sua crescita come personaggio.

Kena può infondere qualsiasi delle sue abilità con Rot per sconfiggere i nemici in modi unici. I Rot possono sciamare gli aggressori, creare proiettili penetranti e persino formare una nuvola mutaforma per prendere a pugni i nemici. Trovare e far crescere un team Rot più grande consente attacchi più potenti e sblocca aggiornamenti aggiuntivi. Lavorando con i Rot, i giocatori scopriranno i punti deboli del nemico. Inoltre, la guarigione in combattimento è legata all’uso dei Rot. I giocatori dovranno trovare un equilibrio tra sferrare un colpo forte o cogliere l’opportunità di guarire.