Resident Evil Village: in arrivo un nuovo personaggio?  

Resident Evil Village si preannuncia un gioco piuttosto interessante, con la sua estetica gotica e il suo focus sdai lupi mannari alle streghe e ai vampiri, i fan si aspettano sempre nuove sorprese dalla serie: alcuni nuovi personaggi importanti come Heisenberg e Lady Dimitrescu sono stati già rivelati, e anche se non mancano i misteri che li circondano, sembra che Capcom voglia focalizzare l’attenzione dei giocatori su nuovi personaggi tramite nuovi eventi futuri.

È stata pubblicata una nuova immagine promozionale per il gioco in Giappone, tramite Biohazardcast su Twitter. Chris Redfield ed Ethan Winters sono ancora una volta al centro, ovviamente, ma c’è anche una misteriosa figura mascherata che attira l’attenzione: chi è questo personaggio è l’ospite di qualcuno? Potrebbe essere la madre Miranda con cui Lady Dimitrescu stava parlando in uno dei trailer del gioco? Il suo aspetto è sicuramente interessante. Dai un’occhiata al post qui sotto.

Se stai pianificando il gioco su PC, controlla i suoi requisiti di sistema qui . Nuovi dettagli sul gioco verranno rilasciati anche in un altro evento di Resident Evil questo mese. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni. Resident Evil Village uscirà il 7 maggio per PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.