World of Demons: disponibile da oggi su Apple Arcade

PlatinumGames ha rilasciato oggi 2 aprile un nuovo titolo in esclusiva su Apple Arcade: si tratta di World of Demons, un gioco action che presenta uno stile artistico ispirato alle tradizionali xilografie giapponesi ukiyo-e e sumi-e. Nei panni del samurai Onimaru, i giocatori combatteranno e recluteranno yokai e oni basati su creature e demoni del folklore giapponese.

World of Demons è disponibile come parte del servizio di abbonamento Apple Arcade ed è riproducibile su iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV e Mac. È il primo titolo di PlatinumGames per dispositivi mobili.

Ulteriori informazioni sono disponibili sugli account Twitter e Instagram ufficiali del gioco, comprese le linee generali del sistema di battaglia e uno sguardo all’ interpretazione di Platinum dei progetti yokai. C’è anche una pagina ufficiale del gioco sulla home page di PlatinumGames. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.

World of Demons è stato originariamente annunciato nel 2018. La sua uscita su Apple Arcade arriva il giorno dopo che PlatinumGames ha annunciato un altro titolo, Sol Cresta, che era stato presentato per la prima volta nel 2020 come un pesce d’aprile, per poi riemergere come un gioco in sviluppo vero e proprio per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam.