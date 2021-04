Knockout City: iniziata l’open beta

Come vi avevamo fatto sapere un paio di giorni fa, da oggi 2 aprile è disponibile l’open beta di Knockout City, titolo multiplayer di Velan Studios per gli EA Originals. Dalle 15:00 è infatti possibile testare pubblicamente il gioco su PC (Origin, Steam, Epic Games Store) PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere il messaggio di benvenuto da parte degli sviluppatori tramite il profilo ufficiale del gioco. Questa fase open beta di Knockout City sarà disponibile fino alle 15:00 di lunedì 5 aprile.

Whether this is your first time or you're a returning brawler, welcome to #KnockoutCity. Servers for the Cross-Play beta are live NOW. Time to throw a lot of dodgeballs at a lot of faces. pic.twitter.com/pzJPn0jGX6

— Knockout City (@knockoutcity) April 2, 2021